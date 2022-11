En el ojo de la tormenta. La representante de Bolivia para el Miss Universo, Fernanda Pavisic, salió a disculparse tras el lamentable video que compartió y en el que nombra de “doñas” a sus compañeras. Sin embargo, lo que no le perdonan son los calificativos que tuvo contra algunas de las misses, entre ellas, hacia Alessia Rovegno, a quien comparó con una persona “transexual”, sabiendo que no lo es. Tampoco pasan por alto, el llamar ‘Miss Potosí' a la representante de Argentina, dando a entender que una mujer de esa ciudad no podría ser candidata por su físico.

Tras la viralización de los clips difundidos por la propia modelo, las autoridades de su país no se quedaron de brazos cruzados y decidieron iniciar acciones legales contra la candidata.

“Ha denigrado a la mujer potosina y eso no le vamos a permitir a esta señorita (...). Supuestamente (dice) que ha sido un experimento social. La mujer potosina no es ningún experimento social y en este momento el señor alcalde municipal ha firmado el proceso penal correspondiente en contra de esta señorita”, señaló el asesor jurídico del municipio de Potosí, Richard Alejo.

La Alcaldía y la Gobernación de Potosí formalizaron ayer dos denuncias, de forma independiente, contra Fernanda Pavisic. Esto debido a su comentario hacia la Miss Argentina, pues consideran que se denigró y discriminó a las mujeres de su localidad.

“Esta señorita debería dejar ese título de Miss Bolivia, no tiene mérito correspondiente para seguir teniendo ese título. Esta discriminación ha tenido repercusiones a nivel internacional”, agregó la autoridad.

Por su parte, el alcalde la ciudad, Jhonny Llally, declaró que “nosotros como potosinos tenemos que darle todo el respaldo correspondiente a todo ciudadano que sea discriminado y de la forma en como lo hizo la distinguida Miss Bolivia”.

PIDIÓ DISCULPAS

Luego de la ola de críticas que recibió en sus redes sociales. La modelo publicó un nuevo video en el que asegura que todo se trato de un “experimento social”.

“El video que se compartió fue planeado; sin embargo, no refleja mi pensar ni mi sentir ante mis otras compañeras” (...) “Esta es una muestra clara que estamos en una sociedad que le da importancia a cosas que no le aportan en nada a nuestro mundo, es más, lo destruyen. Te invitó a ti a ser consiente con el contenido que consumes y des la importancia a las cosas que pueden cambiar el mundo de manera positiva”, aseguró la boliviana.

¿QUIÉN ES FERNANDA PAVISIC?

La Miss Bolivia es una modelo y reina de belleza que nació en la provincia de Cochabamba, Bolivia. Tiene ascendencia boliviana de parte de madre y croata de parte de su padre. Estudia psicología en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. La modelo siempre ha compartido mensajes sobre la importancia de la salud mental. Hasta el momento, cuenta con los títulos de Reina del Carnaval, Miss Feicobol y Miss Cochabamba.

VIDEO RECOMENDADO

La aún esposa del cumbiambero se presentó en “Magaly TV: La Firme” junto a su abogado para solicitar una conciliación pacífica.