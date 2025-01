"Demostraré que soy un chico reality y tengo talento": Raúl Carpena debuta como DJ

Raúl Carpena, conocido por su participación en realitys de competencia como Esto es Guerra, decidió perseguir su sueño y convertirse en DJ, un proyecto que desde hace un buen rato deseaba concretar y por el cual se estuvo preparando.

Raúl, con 21 años, debutó como DJ Carpena en la discoteca Night Chiclayo, con una propuesta musical que combina tecno, reggae y electrónica con su propio estilo. Emocionado, dijo que escogió su tierra natal para dar inicio a su nueva faceta artística.

"Siempre he estado ligado a la música, ya que bailo marinera y tengo mi propia academia, pero también vi que soy bueno en la mezcla de sonidos, así que estoy apostando en esta nueva propuesta", comentó Carpena.

"Quiero demostrar que tengo talento y pasión por la música. Otra de mis pasiones es bailar, la marinera", agregó.

Carpena aseguró que se inspira en artistas como David Guetta y otros, pero que su objetivo es crear un sonido único y propio.

Reconoció que su maestro ha sido el DJ TolinchiLove (Mauricio Tola), a quien admira. Sin embargo, ahora viene trabajando con DJ Towa (Juan Cutimbo).

Más allá de ser un DJ, Raúl Carpena quiere incursionar como productor musical. "Quiero ser reconocido como un productor de música de diversos géneros", afirma. "Y quién sabe, tal vez algún día pueda ponerle música a una película, como lo hizo Jaime Cuadra con 'James Bond'".

La presentación de DJ Carpena en la discoteca Night Chiclayo es solo el comienzo de su carrera musical. Con su energía y pasión, Carpena está listo para conquistar la escena musical peruana.

Además, el DJ Carpena tiene previsto presentarse en diferentes regiones del país y en Lima.



SOBRE SU REGRESO A EEG

Raúl Carpena aún no ha sido convocado al reality de América Televisión, que probablemente regrese al aire en los próximos días. Sin embargo, aclaró que siempre estará agradecido con la familia de EEG por la oportunidad, pues simplemente le cambiaron la vida.

“A mí todavía no me llamaron. Espero que si lo hagan, a mí me encanta EEG, aprendo mucho de ese programa”, expresó.

