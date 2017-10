Demi Lovato no guarda rencores. La cantante no lo lo dudó y con un comentario en Instagram, felicitó a su ex pareja, Joe Jonas, tras enterarse de su compromiso con la actriz de 'Game of Thrones', Sophie Turner.

Todo ocurrió gracias a la fotografía que publicó el ex integrante de los Jonas Brothers, donde se ven su mano y la de Turner, unidas, y mostrando el anillo de compromiso. Esta decía: “Ella dijo que sí”.

She said yes. Una publicación compartida por J O E J O N A S (@joejonas) el 15 de Oct de 2017 a la(s) 10:39 PDT

Al ver la tierna imagen, no solo sus seguidores le mandaron buenos deseos a la pareja, sino también su familia y amigos, entre ellos Nick, el hermano de Jonas, y Lovato, su ex enamorada.

“MIS MÁS GRANDES FELICITACIONES. ¡Muuuuuy feliz por ustedes dos!", escribió la artista estadounidense, expresando su alegría por esta futura unión. Asimismo, ella empezó a seguir a Turner en Instagram.

Como se recuerda, Demi Lovato y Joe Jonas tuvieron un breve romance en el 2010, luego de actuar juntos en la secuela del musical de Disney, ‘Camp Rock’. Tras un par de meses juntos, ellos se separaron y quedaron como amigos.