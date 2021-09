La cantante Demi Lovato impresionó a sus seguidores de las redes sociales luego de conocerse que sería la portada y figura principal de la edición del mes de octubre de la revista Complex.

La actriz estadounidense brindó una extensa entrevista para la publicación, en donde detalló cómo le va en el amor, junto al actor Wilmer Valderrama.

No obstante, una de las revelaciones que más han llamado la atención es que la intérprete de Cool for the summer negó que mantenga una amistad con Selena Gómez, expareja de Justin Bieber.