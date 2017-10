Demi Lovato aprovechó una fiesta de disfraces en Los Angeles debido a la cercanía de Halloween para disfrazarse de una sus artistas favoritas: Selena Quintanilla. A la joven el atuendo no le pudo quedar más perfecto.

Así lo demuestran una serie de fotografías compartidas en Instagram donde la intérprete de 'Sorry Not Sorry' luce un característico atuendo de la reina del 'texmex'.

Demi Lovato compartió imágenes en su Snapchat.

Un video de ella con el atuendo fue compartido por su club de fans en Instagram. El fondo musical es la popular canción de Selena 'Baila esta cumbia'.

La cantante se ganó una gran cantidad de elogios por su parecido con la cantante de 'texmex', fallecida en 1995.