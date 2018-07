Está amenazado. Kevin Blow , pareja de Michelle Soifer , denunció que es víctima de extorsión luego que delincuentes le robaron el pasado miércoles su teléfono celular.

De acuerdo con el cantante de reguetón, los sujetos que lo asaltaron lo están amenazando con difundir imágenes privadas a los medios de comunicación si él no deposita una suma de dinero a cambio.

"Realmente en el equipo no es que tenga algo comprometedor, sí hay cosas privadas, pero no es nada que yo me lamente, son cosas mías. El tema está es que también hay fotos de mis hijas, de mi familia", sostuvo.

Asímismo, señaló que ha tenido comunicación con los asaltantes. "Les advertí que no hagan ningún movimiento antes de avisarme. Estas personas piensan que como uno sale en televisión, tiene plata", manifestó el dominicano América Noticias .

De acuerdo con su testimonio, los ladrones le están pidiendo cinco mil soles para recuperar la información de su teléfono celular, que ya se encuentra bloqueado.