El último martes, la reconocida presentadora de televisión Gisela Valcárcel fue víctima de un robo mientras transitaba por las calles de San Isidro. Tras denunciar el incidente, el programa ‘Ocurre Ahora’, liderado por Mávila Huertas, emprendió una investigación para identificar al responsable del robo.

El equipo de investigación reveló que la placa de la motocicleta utilizada en el robo a Gisela Valcárcel sería 0870-DC. Según información de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), este vehículo está registrado a nombre de Julio César Sarmiento Iriarte, un ciudadano extranjero con Permiso Temporal de Permanencia, quien no posee licencia de conducir.

Dirigiéndose al sector 6, grupo 5 de Villa El Salvador, donde se consignaba la dirección del propietario de la motocicleta, el equipo de ‘Ocurre Ahora’ obtuvo información relevante. Una vecina del lugar declaró que Julio César Sarmiento Iriarte había sido su inquilino durante tres meses y proporcionó detalles sobre sus características físicas, coincidiendo con la descripción dada por Gisela Valcárcel en su denuncia.

En una entrevista con Mávila Huertas, la exconductora de televisión expresó su escepticismo sobre la capacidad de la Policía Nacional del Perú (PNP) para capturar al responsable del robo, a pesar de contar con evidencia visual proporcionada por una cámara de seguridad.

“Ahí está la placa, pero no sé si la Policía logre capturar a quien manejaba la moto. Desde ayer ellos tienen la secuencia de los hechos. Yo no me he quejado [sobre el robo]. Lo que he hecho es exponerme para que mucha gente y muchas autoridades lo vean”, afirmó Valcárcel.

La exfigura de América TV también criticó las leyes peruanas por limitar el ejercicio de autoridad de la Policía peruana en casos como este. Señaló que no es la única persona en esta situación y que las autoridades no pueden hacer mucho para recuperar los objetos robados.

“Es un círculo vicioso y nuestras autoridades dicen que no pueden hacer nada. Este círculo empezó hace mucho tiempo porque se le quita la verdadera autoridad a los policías”, agregó Valcárcel.





