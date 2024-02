No lo avala. Romina Gachoy no dudó en pronunciarse sobre el triángulo amoroso entre Cristian Domínguez, Pamela Franco y Mary Moncada , a quien esta última había conocido como una persona que el cumbiambero había contratado para las presentaciones de la ‘Gran Orquesta Internacional’.

“Jean Paul no está cómodo con todo esto. Él está analizando si sigue o no (en la orquesta)”, dijo la modelo tras ‘ampay’ de Christian Domínguez.

Romina aseguró que Domínguez llevaba con engaños a Mary Moncada a las presentaciones del grupo. “Cuando esta persona (Mary) fue al evento nadie tenía idea quién era, Christian la presentó como si fuera una persona de las que había contratado para el evento”, contó a Trome.

Por otro lado, Jean Paul Santa María tampoco fue ajeno al escándalo que envuelve a su compañero de orquesta, por lo que indicó que la decisión de su permanencia lo manejara de forma privada. “Entiendo a Romina. Lo que vaya a pasar, si sigo o no sigo, es algo que estamos evaluando por interno. Aún no puedo dar una respuesta sólida respecto al tema. Sobre el otro tema (del ampay) prefiero no opinar, es delicado”, mencionó.

“Tengo un contrato que respetar y sobre todo un compromiso con el público”, finalizó.

