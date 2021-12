El capítulo final de la serie “De vuelta al barrio” se vivió en la noche del viernes 17 de diciembre y estuvo lleno de emociones.

Mientras que Malena (Mónica Sánchez) y Pichón (Paul Martin) se casaron en una espontánea ceremonia civil a Pedrito (Samuel Sunderland) le terminaron en plena fiesta de graduación.

Michelle decidió terminar su historia de amor con Pedrito luego que notó que su indecisa pareja estaba sintiendo más que una amistad por Alicia.

“Por qué no eres sincero conmigo. Hace mucho tiempo te pasa algo y no quieres aceptarlo. No estoy molesta, bueno quizás un poco porque hemos tenido que llegar hasta ahora para darnos cuenta que lo nuestro ya no es lo mismo”, expresó.

“Esas cosas pasan. Alicia y tú tienen muchas cosas en común y se quieren mucho. Así me digas que solo es tu amiga... Eres un buen chico y lo nuestro fue lindo mientras duró y quizás es mejor que termine así y que no nos hagamos más daño”, concluyó Michelle.

Finalmente, Pedrito aceptó la decisión de Michelle y fue en busca de Alicia para descubrir sus verdaderos sentimientos por su amiga: “En realidad, ella solo es mi amiga, pero no sé por qué me importa tanto”.

