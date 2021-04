El actor de ‘De vuelta al barrio’, Paul Martin cumplió su deber como ciudadano y llegó a votar en estas Elecciones Generales 2021 pese a haber sufrido un accidente en el pie en el mes de febrero que le impide caminar.

Él llegó hasta su mesa de sufragio en silla de ruedas. Así lo dejó ver en un video que colgó en su cuenta de Instagram, donde se ve cómo un personal de seguridad lo lleva hasta el aula que le tocaba votar.

“Asumiendo la responsabilidad de emitir mi voto. Tuve un accidente en febrero. Hace más de 45 días que no salgo a la calle, salvo a la clínica o terapia. Estaba dudando sobre si votar por el descanso médico. Me levanté y lo primero que dije fue: “Voy a votar”. Ya de regreso, baño de esponja y me instalo con el pie en alto el resto del día”, escribió Paul Martín en su red social.

De inmediato sus seguidores aplaudieron su actitud cívica. Una de ellas fue la actriz e influencer, Milet Figueroa, quien interpretó a ‘Ninfa’ en ‘De vuelta al barrio’.

“‘Excelente que lindo nuestro cole’, ‘Grande mi hermano un abrazo enorme’, ‘Eso así se habla saludos y espero que te recuperes pronto’, ‘¡¡Buena, Paul!! Dando el ejemplo a muchos que no lo hacen’”, fueron algunos de los mensajes que recibió el actor que interpreta a ‘Pichón’.

Al parecer en la mesa donde le tocó votar a Paul Martín no fue instalada a tiempo debido a que publicó una fotografía con la frase: “¿Y si instalan la mesa?”.