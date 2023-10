Dayanita hizo una aparición durante la más reciente emisión del programa ‘América Hoy’ y su presencia causó más de una chispa en el set, especialmente con Janet Barboza, con quien tuvo un tenso intercambio de palabras.

Todo sucedió antes de un segmento dedicado a la previa del partido entre Perú y Chile, que se enfrentarán este jueves 12 de octubre, cuando Dayanita encaró a la conductora de televisión.

“Janet, ¿Usted a los cuántos años se va a retirar (de la TV)? O sea, estoy preocupada por su jubilación”, le dijo la actriz cómica, causando incomodidad en Janet.

Tras esto, la popular ‘Rulitos’ no se quedó callada y le respondió a Dayanita, dejando entrever que no la invitarían más al programa.

“Papá Armando, no la traigas más, no nos suma. Recién tengo 49, soy una bebita, ahora, yo quiero decirle a Papá Armando y a producción, no me la traigan más, no regresa más a América Hoy, la Dayanita”, puntualizó.