"Si estoy viva es por Dios": Dayanita revela que sufrió fuerte accidente vehicular | VIDEO

La actriz cómica Dayanita preocupó a sus seguidores esta mañana al compartir en sus redes sociales una historia en la que se le veía con el rostro ensangrentado, denunciando la deficiente atención de un hospital en Huacho.

Aunque poco después eliminó la publicación, su hermano, Joe Álvarez, confirmó que la humorista había sufrido un grave accidente de carretera mientras se dirigía a un evento en el distrito de Cayaltí, Chiclayo.

Horas más tarde, Dayanita decidió pronunciarse para brindar más detalles sobre lo ocurrido y agradecer las muestras de preocupación de sus seguidores en redes sociales.

“Hola, gente, quiero agradecerles a todos por preocuparse, a los que me escribieron, y otros pensaron que me agredieron, que me pusieron la mano”, declaró la integrante de JB en ATV.

Dayanita sufre accidente en Huacho pic.twitter.com/qv9X8QUIsG — Luis Vasquez (@lumivacu) January 24, 2025

Según relató, logró sobrevivir de milagro al accidente provocado por un enorme tráiler que impactó el vehículo en el que viajaba junto a su pareja.

“Créeme que si estoy viva es por la misericordia de Dios, agradecerle a él. No llegó a mayores, solo tengo la nariz y la boca hinchada. A mi novio le pusieron 12 puntos en la cabeza”, comentó.

La actriz también lamentó que el conductor del tráiler se diera a la fuga tras el choque. “El maldito tráiler que nos chocó se dio a la fuga, pero seguimos adelante. Gracias por preocuparse”, concluyó.

