Dayanita revela que se hará cirugía de reasignación de sexo: "Me convertiré en una mujer total"

En una reciente entrevista, Dayanita sorprendió a sus seguidores al revelar que se someterá a una cirugía de reasignación de sexo en Tailandia.

La actriz cómica aseguró que ha estado ahorrando durante un tiempo para poder financiar su cirugía, la cual se llevaría a cabo el próximo año

“Dios mediante, me voy el próximo año, me voy, ya voy a cortármelo, me convertiré en una mujer total. He juntado para mitad, y el año que viene juntaré la otra mitad para sacarlo todo”, comentó en el podcast de Magaly Medina.

Tras su confesión, la conductora de televisión felicitó a la comediante por su valentía y le deseó éxito en esta nueva etapa. “O sea, una mujer total, mira, qué bien”, expresó Medina.

