"Nos pusieron en un prostíbulo": Dayanita revela que fue víctima de explotación sexual

Dayanita abrió su corazón en una reveladora entrevista con Magaly Medina, donde narró uno de los episodios más oscuros de su adolescencia.

Con apenas 12 años, la intérprete fue engañada y llevada a formar parte de una red de explotación sexual en Pisco, Ica.

“Conocí a unas personas que, supuestamente, me iban a dar trabajo para llevarme a la ciudad de Pisco. Pero no era lo que parecía. Me llevaron a prostituirme a los 12 años”, reveló.

De acuerdo con la actriz cómica, el trato de los proxenetas cambió de repente y, al igual que a las demás personas engañadas, le quitaron su teléfono para que no pueda comunicarse con nadie.

“Nos llevaron a Pisco a todas. Cuatro días nos trataron de la mejor manera súper bien, cariño, amor, comprensión, al 4 día os quitaron el teléfono, nos rompieron el chip, nos quedamos sin comunicación de toda la familia. Nos pusieron en un prostíbulo”, mencionó.

