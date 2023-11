Dayanita fue la invitada especial del último programa ‘América Hoy’ y su presencia desató un momento tenso entre la actriz y Janet Barboza, quien criticó la incursión de Dayanita en una plataforma para adultos.

La ‘Rulitos’ expresó su desaprobación ante la decisión de Dayanita de mostrar contenido erótico a cambio de dinero, especialmente después de haber participado en eventos dirigidos a un público familiar.

“La Dayanita anda haciendo contenido para adultos, después de trabajar en circos donde va la familia, ahora resulta que vende su voluptuosidad en redes sociales. He leído en los medios que Dayanita vende sus atributos en las redes” , dijo.

Ante estas críticas, Dayanita no se quedó callada y se defendió explicando que tiene que vender contenido para generar ingresos.

“Mira, no me parece justo que la señora Janet venga a hablar de mí. Acá las cosas son claras, todo suma; con que voy a pagar mi luz, mi agua, todos tenemos gastos. Yo me estoy mostrando sensual, no estoy haciendo nada malo” , puntualizó.





