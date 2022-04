Dayanita se animó a hablar de su vida privada y contó detalles de sus relaciones sentimentales. Como flamante invitada del youtuber ‘ChiquiWilo’, la popular actriz cómica relató que años atrás tuvo un ‘sugar daddy’ que la trababa muy bien y la hacía sentir como “una princesa”.

Al ser consultada sobre las famosas ‘Chichas Tulum’, modelos del medio local que viajaban constantemente a diversas ciudades y lujos con sus salientes.

“Yo normal... ¿Quién no viaja a cambio de algo? Que se hagan las estrechas, ya es otra cosa. Si tú sales con una persona que tenga buenos recursos económicos y que te quiera regalar un viaje, obviamente que algo tienes que entregar, tampoco vas a ir de gratis”, relató la actriz.

Además, la popular cómica reveló que su saliente, con mejores recursos económicos se dedicaría al rubro de los casinos, pero resaltó que la relación no llegó a buen puerto porque él no aceptaba que ella sea una chica transexual.

“Yo tuve un ‘sugar’ a mis 13 años que me daba de todo, me trataba como una princesa, lo he perdido por coj***... Ya no tengo vínculo con él, hasta iba a ser dueña de un tragamonedas, pero a él no le gustaba que sea una chica trans, pero a mí llega que me quieran detener con mis sueños”, contó.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Policia nacional intenta controlar a manifestantes en la ciudad de Huancayo por el paro de transportes. Video Junior Meza