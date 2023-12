Dayanita reapareció ante las cámaras del programa ‘América Hoy’ y no pudo evitar pronunciarse sobre el ampay de su expareja, el cómico ‘Topito’, quien le fue infiel a la influencer con otra mujer.

La exintegrante de ‘JB en ATV’ se mostró bastante alegre y agradeció a la producción por invitarla al programa. Además, dijo que su prioridad es su trabajo.

“La verdad digan lo que me digan, yo sigo adelante, sigo trabajando y el resto no me interesa” , dijo al empezar el programa.

Los conductores del programa le preguntaron a Dayanita sobre su situación sentimental tras el ampay a su expareja y ella fue tajante con su respuesta. “Hoy primero de diciembre más feliz que nunca y soltera” , puntualizó.





