David Beckham acaba de ganarse el corazón de todos sus seguidores de Instagram al publicar una insólita imagen junto a su única hija Harper. Su "princesa" sigue creciendo y junto a ella su cabello. A David le encantan los mechones dorados de su hija pero sabe bien que llegó el momento de cortárselos.



"Alguien está feliz y alguien no está muy feliz. No creía que fuera posible que esta pequeña se viera más hermosa, pero…", escribió David Beckham en su cuenta personal de Instagram. El las imágenes se puede ver al ex Real Madrid apenado por tener que cortar el cabello de su hija.



Los fanáticos de Instagram de David Beckham no dudaron en manifestar su apoyo con los siguientes comentarios: "Eres un gran padre", "Es mucha ternura de tu parte, David", "Esa niña es muy afortunada", "Siempre será tu princesa".



La publicación de David Beckham obtuvo más de un millón de likes y todo el amor de sus seguidores en Instagram. Según la publicación del ex jugador, se intuye que sería Harper la que deseaba cortarse el cabello por tenerlo muy largo.



Es conocido que al deportista le encanta el cabello largo de su hija y que nunca se lo había cortado antes. "Mi esposa dijo: 'Tal vez deberíamos de cortarle el pelo a Harper' y yo le contesté '¡No! Necesitamos que crezca más. No lo toques.' Desde que ella nació, no lo hemos cortado. Por eso es tan largo que le llega casi a las rodillas", confesó David Beckham a Yahoo Style.



La pequeña Harper tiene tan solo 7 años de edad y David Beckham se siente más que orgulloso de ella. "¿Qué puedo decir sobre mi pequeña princesa? Que ella es perfecta en todas las formas posibles. Harper Seven ha cumplido 7. ¡Feliz cumpleaños a mi gran niña!", escribió el esposo de Victoria en su cuenta personal Instagram en el pasado cumpleaños de su hija.