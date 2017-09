Tras sobrevivir a un derrame cerebral, Daniela Spanic vive humillada y atemorizada por su esposo. La hermana de la popular 'Usurpadora' teme lo peor.

La hermana gemela de Gabriela Spanic está casada con Ademar Nahum y de acuerdo con la revista TV Notas vive un infierno al lado de su marido quien la tiene amenazada. “Me dijo que tiene mucho dinero e influencias para ‘hundirme’, a mí y a mi familia; tengo mucho miedo, por eso no me he ido”, habría declarado la ex modelo al medio.



Hermanas Gaby y Dany Spanic cuando mantenían una buena relación.

La mujer denunció que el hombre amenazó con meterla al manicomio.



Daniela y Ademar se casaron en el 2007, poco tiempo después la madre de Spanic aseguró que esta era manipulada por su esposo, incluso, lo acusó de tener secuestrada a su hija.

En el año 2008, Gaby rompió toda relación con su hermana gemela Dany. ¿La razón? Daniela era manipulada por su entonces esposo Ademar Nahun, quien supuestamente las enfrentó.