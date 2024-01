Danny Trejo es un actor estadounidense de ascendencia mexicana que supo abrirse camino en Hollywood pese a la adversidad.

Con una juventud complicada, marcada por el alcoholismo, las drogas y la prisión, Trejo ha protagonizado producciones importantes como Desperado, Heat, From Dusk Till Dawn, Con Air, Boba Fett, entre otros.

Por lo general encarna al villano y él explicó por qué a la agencia AFP.

“Si no eres un tipo bonito, entonces déjame interpretar al malo”, bromeó el actor.

Pese a su destacable carrera en Hollywood, Danny Trejo también ha forjado con éxito varios negocios en la gastronomía de Los Ángeles, los cuales tienen su sello característico.

En 2016 abrió Trejo’s Tacos y ahora cuenta con cinco locales, en 2017 inauguró Trejo’s Donuts & Coffee donde ha incluido donas veganas y también tiene La Cantina Trejo en el corazón de Hollywood con una carta de bebidas sin alcohol donde destaca el Trejo’s Spirits Tequila Alternative.

Además, ha escrito los libros ‘Trejo’s Tacos’, ‘Trejo: My Life of Crime, Redemption, and Hollywood’ y ‘Trejo’s Cantina: cócteles, snacks e increíbles bebidas sin alcohol desde el corazón de Hollywood’.

