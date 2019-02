Danny Rosales: "Me da vergüenza ajena que actores cómicos antiguos no hayan guardado su dinero"

Danny Rosale s , destacado actor cómico de 'El Wasap de JB', que alguna vez paseó su talento por las calles de Lima, se pronunció sobre sus colegas de antaño que piden pensiones de gracia al Estado.

En conversación con ACCIÓN Web Media, Rosales se mostró muy apenado por la irresponsabilidad de sus compañeros, quienes asegura no supieron guardar su dinero.

"Hay algunos que no piensan en el mañana y creen que toda la vida la calle les va dar. Si una persona está en este arte, hay que sacarle provecho. Me da vergüenza ajena que actores que han estado en programas antiguos, de años, no hayan sabido guardar su dinero", señaló.

Pese a que el actor cómico no quiso dar nombres, reprochó la actitud de sus pares que gastaron su plata de manera indiscriminada y ahora piden ayuda para vivir dignamente.

"No quiero especificar nombres. Piden ayuda al alcalde para que les den una pensión de gracia. Eso lo han inventado. Es dar plata por pena y porque hicieron reír en su momento. Las preguntas son: ¿Qué hiciste con ese dinero? ¿Por qué no ahorraste y en qué lo gastaste?", precisó mortificado.

Asimismo, Rosales hizo hincapié en que los artistas cómicos deben pensar en el futuro y no solo vivir el presente.

"Hay que ahorrar pan para mayo. Toda la vida no voy a ser cómico, seré viejo. Mis compañeros no sé qué tienen en la cabeza. Me da mucha pena", lamentó.

NO CAER EN LO VULGAR

Danny Rosales no perdió la oportunidad para recomendar a los nuevos cómicos que no recurran a la vulgaridad y que hagan un esfuerzo en hacer algo distinto.

"Si tú trabajas de esa manera, y eso es algo que le digo a los chicos de ahora. Si vas a trabajar a lo chabacano, si vas a mentar la madre por aquí, si vas a decir un m..., un con... por allá, vas a hacer reguetón, se te van a parar vagos, chibolos que están vagando, ellos no tienen dinero para darte", aseveró.

"Si trabajas educadamente y de manera pícara, pero no vulgar, se te parará un público que viene con la enamorada, la abuela, una familia, un padre de familia, ellos sí tienen para darte. Te van dar más. Pulan su trabajo y verán que sus ingresos aumentarán", agregó.