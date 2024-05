La cantante Danna Paola se reencontró con su público peruano el último 11 de abril como parte de su gira Danna Live Tour, y aunque la artista brilló en el escenario con sus últimos éxitos, una caída frente al público preocupó a más de uno.

En videos que se han hecho virales en las redes sociales, se ve cómo la artista se resbala y termina cayendo estrepitosamente cerca a los parlantes.

Este accidente no amilanó a la estrella mexicana, quien se levantó rápidamente y continuó cantando para la multitud, una actitud que fue elogiada en las redes sociales.

“Eso pasa a veces, pero como reina lo resolvió”, “Maldito piso jajaja, me encanta todo su estilo, es una diosaaa”, “Pero se levanta en diva”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Hasta el momento, la cantante no ha brindado detalles sobre posibles lesiones tras esta caída, sin embargo, solo se habría tratado de un fuerte susto ya que publicó un video donde se muestra feliz al presentar un resumen de lo que fue su visita a nuestro país.





¿Danna Paolo tuvo romance con Sebastián Yatra?

En los últimos días, Sebastián Yatra y Tini Stoessel han vuelto a ser el centro de atención en los titulares, no por una reconciliación, sino porque el artista colombiano habló por primera vez sobre la presunta infidelidad a la cantante argentina con Danna Paola.

El artista colombiano destacó que su ruptura con la cantante argentina fue dolorosa para él, dado que se había acostumbrado a su presencia.

“Fui consciente de situaciones de las que no quería ser parte. Uno se acostumbra a personas y cosas, y cuando no están en tu vida, sientes que estás solo. A menudo, los cambios duelen”.

En relación con la supuesta infidelidad hacia la popular ‘Triple T’, Yatra afirmó: “Nunca he abordado ese tema porque fue difícil. Danna y yo nunca intercambiamos mensajes de coqueteo en ningún momento. Sin embargo, creo que hoy aún hay gente que piensa que estuve con ella. De repente, me convertí en el villano de la película, sin motivo aparente. Recibí muchas críticas. Me preocupa lo que piensa la gente”.





