Muchos relacionan el color castaño con un aspecto serio, pero no es así, es más se ha convertido en el color de cabello que está en tendencia y que será furor el 2022.

Así lo demostró la cantante y actriz Danna Paola, quien decidió recibir el nuevo año con un cambio de look. Publicó este cambio celebrado por sus más de 33 millones de seguidores en Instagram.

“Back to basics… BACK TO MY REAL SOUL🤎🤎HELLO BRUNETTE 🤎🤎 BYE BYE 2021… THIS BITCH IS BACK 👁 (Regreso a lo básico ... Regreso a mi alma real hola brunette adiós 2021 ... Esta perra está de vuelta)”, escribió Danna Paola.

En tan solo un día de publicado su cambio de look en dicha red social ya cuenta con cerca de 2 millones de ‘likes’ y miles de comentarios.

Danna Paola tenía acostumbrados a sus fans a usar una melena rubia y con un corte bob, a veces con flequillo y otras sin ella. A veces con el cabello lacio y también ondulado, pero Danna no es ajena a los cambios constantes de look.

