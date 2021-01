La actriz Danna Ben Haim, quien actualmente actúa como ‘Betty’ en la serie peruana ‘De Vuelta al Barrio’, denunció a través de sus redes sociales el traumático episodio que tuvo que pasar tras encontrarse con el expresentador de televisión, Jaime Cillóniz.

Ella logró grabar el hecho desde el ascensor, de donde no salió y se refugió de los ataques verbales del hombre. “Esperé unos segundos más y salió de un cuarto el hombre del video y me di cuenta que me había confundido de piso. Le dije: ‘ay, discúlpame, me he confundido de piso’ y cerré la puerta del ascensor para regresar al primer piso cuando el hombre abrió la puerta del ascensor antes de que pueda cerrarse y de ahí sigue el video”, inició contando la actriz en su cuenta oficial de Facebook.

La actriz contó que el sujeto la tuvo en esa situación durante quince minutos: “Me disculpo por los gritos desaforados, mi nivel de desesperación era inexplicable. Estaba demasiado nerviosa, ni siquiera podía formar oraciones”.

En las imágenes se observa que el sujeto se burla de sus gritas y le dice: “Ay, me violan”, incluso forcejea con su madre, una mujer de avanzada edad, quien se ve frustrada por no lograr cerrar la puerta hasta que llegan los vecinos y ayudan a la actriz.

Danna aseguró que realizó la denuncia ante las autoridades correspondientes: “La denuncia ya está sentada en la comisaría ante la Dirincri”, concluyó la joven actriz.

Se desconoce el estado en el que se encontraba el hombre.

¿QUIÉN ES JAIME CILLÓNIZ?

El hombre que aparece en el video fue identificado como Jaime Cillóniz, un exconductor de televisión que realizaba entrevistas culturales en un espacio llamado ‘Conversa Conmigo’.

En internet todavía se puede apreciar su lucidez en una de la entrevista cultural que realizó al reconocido escultor y artista plástico peruano Gerardo Chávez.

