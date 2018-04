Daniella Pflucker se someterá al polígrafo para demostrar que sí fue agredida sexualmente [VIDEO]

Daniella Pflucker , quien acusa a Guillermo Castañeda de haberla agredido sexualmente , pasará por el detector de mentiras en ¡Válgame, Dios!, el nuevo programa de Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre en Latina.

A través de un enlace microondas, la actriz aceptó ir al programa –que debutó este lunes– para someterse a la prueba del polígrafo y demostrar su versión de que fue víctima de presunto abuso sexual de parte del comediante.

“No tengo problemas de pasar por un detector de mentiras, por el polígrafo, por un examen psicológico, o lo que me pidan. Lo importante es que se me crea. Quiero consultar a la parte legal, a la abogada... Todas mis pruebas (de la denuncia) las tiene el Ministerio de la Mujer y cuento con su respaldo”, manifestó.

DIO MÁS DETALLES

Daniella Pflucker también aprovechó la oportunidad para ofrecer algunos detalles del abuso al que fue sometida por Guillermo Castañeda, luego de haber sido criticada por no querer hacerlo, actitud que —para muchos— pone en duda su versión de lo ocurrido.

"Cuando Guillermo intenta tener la relación sexual conmigo, él sabiendo que yo no había tenido ningún tipo de experiencia sexual, se lo digo: 'No me siento cómoda, por favor, mejor no, no me siento bien'. No me hizo caso e intentó (penetrarla)", explicó.

"Guillermo es una persona robusta, es grande, él estaba sentado encima de mí, eso fue lo que me inmoviliza ( y no le permite defenderse)", señaló la joven, quien además contó que luego de lo ocurrido, ella le dice que quedó adolorida luego del acto sexual, a lo que él responde: “¡Claro que tiene que dolerte, si es tu primera vez pues!”.