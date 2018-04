Daniella Pflucker revela conversaciones de WhatsApp que mantuvo con candidato político tras denuncia

Se defiende. Daniella Pflucker dio explicaciones de las graves acusaciones que le cayeron por el candidato político al gobierno regional del Callao , Malcom Durand, quien aseguró que ella se quedó con un adelanto de dinero por el cual no había trabajado.

Durand contó a Día D que Patricia Seminario, la madre de la actriz, rescindió el contrato de Daniella Pflucker pese a que ya había recibido mil trescientos dólares como adelanto. Dinero que le devolvieron por ser supuestamente falsos.

A través de sus redes sociales, Daniella Pflucker aclaró que ella había sido víctima de acoso por parte del político porque "su secretaria me decía que quería que yo fuera para él, que quería que fuera su mujer".

"Me parece un tipo oportunista que no solo me desacredita si no que miente. Jamás se le pidió plata para una terapia. Nunca", publicó en su cuenta de Facebook.

Sus descargos fueron acompañados con un par de pantallazos de sus conversaciones, donde Malcom Durand la invita a Argentina y otro en el que él le pide conversar luego de que se quedara con el adelanto por un trabajo que no había hecho.

Malcom Durand muestra conversaciones con político. (Facebook) Malcom Durand muestra conversaciones con político. (Facebook)