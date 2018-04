Daniella Pflucker: 'Sí, me reafirmo en denuncia contra Guillermo Castañeda' [VIDEO] 

La semana pasada, la actriz Daniella Pflucker utilizó sus redes sociales para denunciar al actor y comediante Guillermo Castañeda por abuso sexual y psicológico.

Este lunes la joven rompió su silencio para las cámaras de 'Amor de verano' y aseguró que hizo la denuncia para que otras mujeres se atrevan a hablar.

"Sí, me reafirmo completamente. Lo hice principalmente porque mientras más mujeres denuncien este tipo de cosas con nombre y apellido, menos agresores habrá en todo tipo de violencia contra la mujer", señaló Daniella al programa 'Amor de verano'.

"Así pasen mil años (hay que denunciar), porque es un proceso largo (de recuperación). La gente me pregunta, ¿por qué te tomaste tanto tiempo en hablar? Es porque uno tiene un proceso cuando tiene un trauma", añadió la joven.

La joven aprovechó las cámaras de televisión para aconsejar a otra mujeres que no tengan miedo, que no se mantengan en silencio. "Siempre habrá gente en contra, gente que te diga cosas feas, porque ahora me ha pasado. Soy una mujer fuerte y tengo mucha gente que me apoya".

Daniella Pflucker también contó que llamó a la doctora Rosario Sasieta para que pueda asesorarla judicialmente y advirtió que no hablará más al respecto.