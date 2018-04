Patricia Seminario, madre de Daniella Pflucker , se pronunció por primera vez respecto a la agresión sexual de la que fue víctima su hija de parte de Guillermo Castañeda , y respondió a las versiones que aseguraban que ella había guardado las pruebas de dicha denuncia.

“Yo nunca guardé nada. Cuando Daniella (Pflucker) llega de ese episodio, se saca toda la ropa, todo lo que usó ese día y lo guarda en un cajoncito de su cama que normalmente no se abre, que es como una gaveta, y se queda ahí. Entonces, nadie guardó nada y por nervios no me contó”, dijo la mujer.



“Yo me enteré que fue violentada el 29 de enero de 2018 —un día antes de mi cumpleaños— Yo no trancé o arreglé con un violador, porque yo no sabía”, agregó en declaraciones al programa ‘Válgame Dios’, que conducen Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre por Latina.

La madre de la joven actriz también contó que fueron varias las veces que Guillermo Castañeda se puso en contacto con ella, y le preguntó qué le pasaba a su hija, pues la notaba deprimida. Incluso, contó que Daniella no se levantó ni comió nada durante casi 20 días.

“Yo sabía que ellos habían estado saliendo y ella me hablaba con mucha ilusión de él (Guillermo Castañeda). Eso es lo que sabía yo. Después de eso (la agresión sexual) no comía, solo tomaba aguaba y no se levantaba”, añadió la señora.

“Entonces, yo lo que hago es (...) lo llamo y le digo: ‘Ha estado saliendo contigo y ahora está súper deprimida’”, contó Patricia Seminario quien además precisó que Guillermo Castañeda aceptó que tuvo relaciones con Daniella, pero “sin ahondar” en el tema.