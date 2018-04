Daniella Pflucker recibe graves acusaciones por un candidato político y un actor [VIDEO]

Hace un mes la actriz Daniella Pflucker denunció a través de sus redes sociales haber sido abusada sexualmente y manipulada por el actor Guillermo Castañeda.

Esta noticia conmocionó el mundo del espectáculo. Pero parece que la torta podría voltearse en contra de la joven, luego que dos jóvenes la señalaran por acusarlos injustamente de acoso y bulling en el programa dominical ‘Día D’ de ATV.

DINERO FALSO



La primera denuncia fue de Malcom Durand, quien aseguró haber contratado a Daniella para que lo apoyara durante su candidatura al gobierno regional del Callao. Todo iba bien hasta que Patricia Seminario, la madre de la actriz, rescindió el contrato pese a haber recibido mil trescientos dólares como adelanto.

“Me graban, les doy un dinero y me devuelven tres mil soles supuestamente falsos. Me bloquean, me acusan de acoso. Encuentro una cierta norma de conducta porque en algún momento yo pude ser él. Hoy fue Guillermo y después quién sigue”, señaló Malcom preocupado.

Jenny Arévalo, asesora del candidato trató de que la madre de Daniella le devolviera a Malcom el dinero que le dieron de adelanto pero fue denunciada por amenaza de muerte y acusó al candidato de acoso.

“Nunca le expresé ningún afecto o algo por el estilo. Tampoco fue cortejo porque involucra la noción de que expreses tus sentimientos en algún momento y yo nunca le expresé mis sentimientos a ella”, explicó Malcom.

Incluso, Patricia Seminario llegó a exigirle que le pagara un tratamiento psicológico a Daniella por que él "la había destruido" psicológicamente.

Sin embargo, el candidato de la región Callao se comunicó por teléfono con Daniella, quien negó toda acusación en su contra. “No, Malcom, yo no creo que seas mala persona”, respondió Daniella por el hilo telefónico cuando él le preguntó si creía que él era un acosador.

BROMAS y DENUNCIA DE MALTRATO



El segundo caso, fue del cantante y actor de 'Torbellino, 20 años después', Nino Soto, quien aseguró que Daniella Pflucker lo acusó de bullying, tan solo por haberle hecho bromas de mal gusto.

“Daniella y yo éramos muy amigos, tenía mucha confianza, tanta que me buscó trabajo en la orquesta ‘Palo Blanco’... Estábamos en el bus, y me preguntó varias veces, ¿me huele la axila? Le dije que no, pero una de esas por bromear le dije: ‘¡Sí, te huele!’. Y todos los hombres del bus se rieron”, contó Nino, quien añadió que esa misma noche, Daniella lo denunció en pleno concierto de haberle hecho bullying.

Esta experiencia fue extraña, pero la siguiente fue peor porque lo hizo a través de su cuenta en Instagram con nombre y apellido.

“Me parece espectacular ‘Ni una menos’ y que las mujeres salgan de defenderse pero hay personas que se aprovechan de eso para ser daño a otras personas”, señaló Nino.