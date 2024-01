Daniela Sarfati y Óscar López Arias se encuentran en el ojo de la tormenta luego de decidir retomar su relación tras estar separados casi un año, periodo en el que ambos habrían tenido otras parejas. Ante ello, la actriz explicó que decidieron darse una nueva oportunidad tras una evolución en sus vidas.

Como se recuerda, Sarfati estuvo casada con el actor y luego se divorciaron. Ahora intentaron darse una nueva oportunidad en el amor. “Nos podemos encontrar en versiones distintas muchas veces, pero creo que si tú encuentras un propósito, te alineas y trabajas en ti… porque todos somos imperfectos, tenemos heridas de infancia y cosas que sanar... Pero si tú te propones a hacerlo, a transitar la vida con alguien, tomas estas idas y venidas como parte de tu aprendizaje. Así yo lo tomo porque me casé, me divorcié, me volví a juntar y separé, ahora me he vuelto a juntar”, dijo la actriz en una entrevista en el canal ‘Soy Jackie Ford’.

Daniela reconoció que su relación con Óscar López Arias ha estado en idas y vueltas, pero que eso lo toma con un aprendizaje. “Nos hemos encontrado desde otra versión, eso es lo importante”, agregó.

La actriz aseguró que la decisión de volver a estar juntos se debe a que ambos han notado una evolución personal en sus vidas. “No trabajo en mí por la otra persona, sino trabajo en mí para ser una versión para mí y para el mundo. Entonces, los reencuentros son totalmente distintos”, aclaró.

“Admiro mucho a las personas que toman esa decisión porque no es fácil encontrarse a sí mismo desde lo más oscuro. A pesar de que somos la luz y la oscuridad, somos las dos cosas en equilibrio. Ahí hay mucho dolor por transitar... Eso es lo que yo admiro de las personas y de lo que he vivido”, sostuvo.

