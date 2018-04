Daniela Pflucker sobre Guillermo Castañeda: "Y lo digo a todo el Perú ¡No es una mentira!"[VIDEO]

No lo soportó. La actriz Daniela Pflucker , en entrevista con Milagros Leiva , rompió en llanto tras reafirmar que fue violentada sexualmente por el actor Guillermo Castañeda . La joven dijo que no se siente bien pues todos la tildan de mentirosa y buscan desacreditar su denuncia (en relación a las acusaciones del candidato político Malcom Durand).

La periodista Milagros Leiva, le preguntó a qué se dedicaba su madre y de qué vivía. Según la conductora de 'ATV Noticias: Edición Matinal', ella contaba con información sobre la progenitora de la actriz, y que no pagaba la renta de su departamento desde hace tres años.

“Me dicen que tu mamá no paga la renta hace tres años. Me dicen que la víctima de todo esto eres tú porque tu mamá te manipula, eso es algo grave”, señaló la periodista.

Ante estas declaraciones, Daniella Pflucker afirmó, entre lágrimas, que su madre no es una mala persona y que es su manages desde hace diez años.

"Mi mamá sí paga la renta, es una calumnia… Que hablen mal de mi mamá me destroza. No lo quiero permitir más. No es justo. Ya no puedo cargar esto. No quería llorar pero no puedo más. Mi mamá no es una mala persona, no es manipuladora. Es la mujer más buena del mundo y quienes la conocen en serio lo saben", dijo Daniella Pflucker.

El momento que hizo que Daniela estallara en vivo, fue cuando dijo que sentía que existía un cargamontón en su contra tras denunciar a Guillermo Castañeda.

"Me preguntan por qué sonrío ¿No puedo sonreír? ¿Tengo que sufrir para siempre? ¿Tengo que aguantar que me pregunten sobre cosas que no tienen nada que ver con mi denuncia? Estoy asustada, me quieren asustar, pero no me voy a echar para atrás porque no estoy mintiendo y te lo digo mirándote a los ojos. Y lo digo a todo el Perú ¡No es una mentira! Por favor, déjenme tranquila", sentenció una exaltada Daniella Pflucker.