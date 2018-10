Tras varios días ausente en sus redes sociales, la cantante Daniela Darcourt reapareció para contar que sufrió un robo cuando regresó a Lima luego de unas vacaciones en República Dominicana.

"Me fui de redes, un par de días, porque me asaltaron. Mi hermana publicó algo sobre eso. A mí me encañonaron, pero lo material se recupera. Gracias a Dios estoy bien. Les agradezco por estar pendientes, les envío un beso", dijo la cantante a través de un video en su cuenta de Instagram.

Recordemos Daniela Darcourt fue la ganadora del programa 'El artista del año 2' y viajó al exterior para celebrar su victoria.

En otro momento, la cantante reveló que fue víctima de los hackers. Ella sufrió el robo de su cuenta en Spotify, pero ya viene trabajando con su equipo para recuperarlo.



