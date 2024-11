Daniela Darcourt triste por eliminación del video de ‘Señor Mentira’: "Me cansé"

Daniela Darcourt sorprendió a sus seguidores al revelar que su videoclip de la canción "Señor Mentira", que había logrado más de 70 millones de visitas, fue eliminado de YouTube.

“Después de cinco años de largo esfuerzo, de cada clic que le dieron al video y a todas las canciones. A sus reproducciones, compartir, inmenso amor que me tienen, debo contarles que ya no existe más, es probable que nunca más regrese a mi canal”, reveló en un video

Además, la cantante explicó que ha recibido numerosas críticas sobre su música, cuestionando por qué ya no suena como antes.

"Hace muchos años muchas personas vienen pisándome los talones, poniéndome pies y manos en el cuello, ladrillos que creo yo ya no puedo mover, para no dejarme avanzar ni a mí ni a mi equipo”, agregó.

Finalmente, Daniela no dudó en expresar que siente que su libertad como artista ha sido vulnerada, a pesar de crear contenido propio y original.

“Es una situación con la que vengo luchando en silencio hace mucho tiempo y de corazón les digo que me cansé de que se vulnere el derecho de mi libertad, a hacer lo que me plazca hacer con mi música (...) Me cansé de callar y fingir que todo está bien porque no es así”, concluyó.

