"Es mi vida": Daniela Darcourt revela detalles sobre su relación con Waldir Felipa | VIDEO

En las últimas semanas, Daniela Darcourt ha sacudido el mundo del espectáculo al confirmar su relación con Waldir Felipe, poniendo fin a meses de especulación. Durante una entrevista para América Espectáculos, la reconocida cantante de salsa habló abiertamente sobre su felicidad, expresando que no siente la necesidad de ocultar su romance.

Darcourt reveló que conoció a Felipe "bailando", un detalle que le permitió compartir una anécdota personal de sus primeros encuentros. “Nos conocemos hace varios años también, tenemos historia tras escena. Yo no me voy hacer la loca, no voy a decir que no y a la vez estoy comiendo mi chicharrón. Es mi vida”, señaló con humor.

Aunque su relación sentimental está en el centro de la atención pública, la cantante dejó en claro que su principal motivo de alegría en este momento es su carrera y los proyectos que tiene en marcha. “Todo lo demás me dedico a vivirlo”, añadió, refiriéndose a su vida personal, pero con un enfoque claro en su crecimiento profesional.

¿Daniela Darcourt planea casarse con Waldir Felipe?

La cantante peruana sorprendió al público tras protagonizar un apasionado beso con su pareja, Waldir Felipa, en el programa de Andrés Hurtado. Durante la entrevista, la salsera no escatimó en elogios hacia su novio, destacando su ética de trabajo y su carácter.

.“Eso es lo que más me gusta de él, que es trabajador, que anda en su onda, en su trabajo, no jode a nadie, ni siquiera a mí", expresó Darcourt, visiblemente emocionada. "Tiene su nombre bien ganado, su espacio merecido en el ámbito donde él se desarrolla. Estoy muy orgullosa de él como amigo, persona, profesional y pareja", añadió, describiéndolo como un "hombre increíble", señaló.

Ante la pregunta sobre sus planes de matrimonio, Darcourt fue sincera. Expresó que siempre ha tenido el deseo de formar una familia y tener hijos, pero no necesariamente siguiendo un orden establecido. Actualmente, afirmó sentirse en una etapa diferente de su vida, con mayor madurez y claridad sobre lo que quiere.

La reportera también le consultó si considera a Felipa como el hombre ideal, a lo que la cantante respondió con una sonrisa: “Tiene el 90% de las cosas que me gustan, así que vamos a ver cómo termina ese otro 10%”. Por su parte, Waldir Felipa reafirmó la solidez de su relación, comentando que ambos están “felices y contentos”, y que sienten "demasiado amor en el ambiente".

