La cantante peruana Daniela Darcourt se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel profesional. Tras su reciente nominación en los Latin Grammy, la salsera se muestra entusiasta y explica que con solo hecho de ser considerada en los premios, ya se siente ganadora.

“Obviamente todo el mundo quiere ganar, pero ya me siento ganadora por solo estar nominada en una terna increíble de músicos amigos. Vamos a ver qué sucede”, expresó durante una conversación con Trome.

Señala que es un sueño que siempre tuvo pero que no pensó que se daría tan pronto. “Agradezco a Dios, a la vida, a mis santos por haberme puesto esto en el camino justo ahora, porque me emociona mucho como la misma vida me está devolviendo el favor a tanto sacrificio y al esfuerzo que le he puesto a todos estos años”, agregó la cantante de salsa.

Los Latin Grammy 2023 celebran su gala anual en Sevilla este jueves, 16 de noviembre, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Por ello, Darcourt viajó hasta España y se prepara para esta noche.

