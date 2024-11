Daniela Darcourt pide parar trabas en su carrera musical: “Dejen de molestarme, dejen de jod*** la vida”

La salsera Daniela Darcourt se animó hablar sobre las trabas que viene afrontando en su carrera musical. La intérprete de 'Señor Mentira' ahora revela lo que hay detrás de su figura artística: una serie de complicadas situaciones que han afectado su vida personal y profesional.

Darcourt ha dirigido sus acusaciones hacia el productor Master Chris, a quien señala de intentar apropiarse de su éxito 'Señor Mentira'. “Lo que pido abiertamente es que no mortifiquen mi trabajo porque yo no me meto con nadie. No participo en ninguna producción con ellos”, declaró la cantante con determinación.

La artista nacional también confesó que, debido a su inexperiencia en la industria, llegó a un acuerdo de porcentajes que más tarde lamentaría.

“En ese momento era muy incrédula con cosas de la industria y no sabía nada. Reconozco que fue mi primer y único error”, afirmó en Magaly TV, La Firme. Este desacuerdo culminó el pasado 15 de noviembre, cuando recibió una alerta inesperada de YouTube: una queja por derechos de autor que la dejó sorprendida.

“Fue una sorpresa para mí porque no me lo esperaba. Hay muchas cosas que no dije desde hace mucho tiempo, pero ya me cansé. Mi locura no tiene malicia”, agregó, dejando claro que su silencio no fue complicidad, sino una decisión que tomó para evitar conflictos.

La salsera también apuntó contra su exmánager, Gustavo de los Ríos, propietario de Barranco Bar. “Dejen de molestarme, dejen de joderme la vida”, sentenció.

Daniela Dancourt, quien ha sido reconocida por su talento y autenticidad, deja claro que ya no permitirá que su trabajo sea afectado por conflictos externos. “Lo único que quiero es que respeten mi música y mi esfuerzo”, concluyó.

