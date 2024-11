Daniela Darcourt recupera video de 'Señor Mentira' y revela por qué lo eliminaron: "Gracias por su apoyo"

Luego de denunciar que YouTube decidió borrar el video de su tema 'Señor Mentira', Daniela Darcourt reveló que la plataforma restableció el clip.

Según informó la cantante a través de sus historias de Instagram, el video había sido eliminado temporalmente debido a un reclamo por presunto incumplimiento de derechos de autor.

Sin embargo, tras la intervención de Darcourt, el reclamo fue retirado y YouTube notificó la restauración del contenido en su canal oficial. Sin embargo, Daniela decidió no revelar la identidad de la persona detrás del reclamo.

"Dios y mis santos siempre obran en los tiempos correctos... Gracias por su apoyo, familia. Los buenos SIEMPRE SOMOS MÁS", escribió la salsera.

El pasado 23 de noviembre, Daniela Darcourt sorprendió a sus seguidores al revelar que su videoclip de la canción "Señor Mentira", que había logrado más de 70 millones de visitas, fue eliminado de YouTube.

“Después de cinco años de largo esfuerzo, de cada clic que le dieron al video y a todas las canciones. A sus reproducciones, compartir, inmenso amor que me tienen, debo contarles que ya no existe más, es probable que nunca más regrese a mi canal”, reveló en un video.

La salsera había dejado entrever que lo sucedido sería parte de un 'boicot' en su contra.

“Es una situación con la que vengo luchando en silencio hace mucho tiempo y de corazón les digo que me cansé de que se vulnere el derecho de mi libertad, a hacer lo que me plazca hacer con mi música (...) Me cansé de callar y fingir que todo está bien porque no es así”, concluyó.

