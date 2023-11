La cantante de salsa Daniela Darcourt se mostró emocionada a poco de viajar a España para participar en la ceremonia de entrega de los premios Latin Grammy 2023, donde está nominada gracias a su álbum “Catarsis”.

En medio de la algarabía, la salsera hizo una peculiar promesa si es que gana el gramófono.

En una reciente entrevista con Radiomar, la intérprete de “Señor mentira” se comprometió a ofrecer un concierto totalmente gratuito si es que llegara a ganar el premio internacional. ¿Dónde? Le gustaría realizarlo en la plaza de armas de Lima.

“Vamos por el triunfo, ojalá se nos pueda dar porque no solo sería mío, sino de todo el Perú, de todos, familia. No sé cómo, pero me gestionan el permiso para cantar en la plaza mayor completamente gratis, para toda la gente y celebrar todos juntos. Que asista todo el mundo”, expresó Darcourt.

Como se sabe, Daniela Darcourt fue nominada a los Latin Grammy 2023 en la categoría Mejor álbum de salsa gracias a su reciente producción “Catarsis”.

En la categoría competirá con grandes artistas como Luis Figueroa y su álbum “Voy a ti”, Willy García con “Cambios”, Grupo Niche y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia con “Niche Sinfónico”, Plena79 Salsa Orchestra con Alain Pérez y Jeremy Bosch con “Tierra y Libertad” y Gilberto Santa Rosa con “Debut y segunda tanda (Deluxe)”.

Por otro lado, Daniela Darcourt confirmó su participación en el evento “Divas de la salsa” junto a Yahaira Plasencia, Paula Arias, Brunella Torpoco y Suu Rabanal el sábado 16 de diciembre en Scencia de La Molina. Las entradas están a la venta a través de Teleticket.