La cantante Daniela Darcourt aseguró que está cansada que la comparen con su colega Yahaira Plasencia y pidió a sus seguidores que dejen de fomentar "comentarios de odio".

"Yo subo algo con Pedro (Loli) y en las redes me dicen: 'tú le debes tu fama a Yahaira. Dan a entender que funcionamos por ella. No me puedo mover porque dicen que la estoy imitando. Si canto una canción que la señorita ya la hizo, la gente critica, dicen que busco pantalla hablando de ella, y eso no es cierto. Estoy cansada. No quiero que me mencionen, no tiene nada que ver conmigo", manifestó Darcourt.

Daniela Darcourt también expresó que Yahaira no es su amiga.

"Ella no se mete en mi toma de decisiones diaria en la vida y yo tampoco me meto en la suya. Pido, por favor, a todos sus fans, que paren porque solo fomentamos más comentarios de odio, más distancia, se incita al bullying. Solo queremos trabajar tranquilos", precisó.

En otro momento, la salsera se mostró optimista para ganar el reality 'El dúo perfecto'.

"Vamos ir con todo, nosotros sabemos que esa copa puede ser para nosotros, y estamos haciendo todo lo posible para levantarla y decir: 'lo logramos'. Tenemos nuestros ases bajo la manga", concluyó.

