Daniela Darcourt, entre lágrimas, pide disculpas por cancelar concierto en el Rímac

Daniela Darcourt pidió disculpas a sus fans, quienes esperaban su presentación en Cava Resto Bar, en el Rímac. Este mensaje fue publicado en la página de Facebook del establecimiento.

La cantante comentó que a pesar de haber llegado al local, no pudo hacer la presentación, pues se había descompensado. Por lo tanto, decidió hacer un video para explicar la situación y disculparse a las personas que esperaban el show.

“En este momento estoy haciendo fiebre, me está doliendo mucho la cabeza y me acabo de descompensar. Estoy camino a la clínica. Quiero que sepan que vine aquí, no me pude presentar porque lastimosamente el cuerpo ya no me da”, comentó, entre lágrimas, la cantante.

Sin embargo, aseguró que el concierto sería reprogramado y los asistentes, que compraron sus entradas, podrán ingresar gratis la próxima vez.

"La siguiente fecha es reprogramada, van a tener entrada gratis absolutamente todos. Así que los espero la siguiente semana. Las disculpas del caso. Muchas gracias", concluyó Darcourt.