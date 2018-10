Daniela Darcourt llegó tarde a show y asistentes causan destrozos en discoteca en Ayacucho

La cantante salsera Daniela Darcourt no se presentó en una discoteca en Ayacucho y los asistentes, que esperaron por horas, desataron toda su furia realizando destrozos en el local. Incluso, se agarraron a golpes entre ellos.

Trascendió que hubo 10 heridos, uno de consideración por una botella que le cayó en la cabeza, y otros fueron llevados al hospital.

Por su parte, los administradores del local señalaron que los daños ocasionados ascenderían a 400 mil soles. Los individuos destruyeron mesas, se llevaron licores, dañaron pantallas led y otros bienes.

Según la denuncia, la salsera llegó alrededor de las 4:30 de la madrugada del sábado para su presentación, pero al enterarse de los desmanes, decidió retirarse del lugar y no pedir disculpas a sus fans que pedían la devolución del dinero.



¿QUÉ DIJO DANIELA DARCOURT?



A través de un video, Daniela Darcourt justificó que su demora fue porque una aerolínea le canceló el vuelo, por lo que tuvo que tomar una minivan desde Lima hasta Ayacucho y el viaje demoró más de 10 horas.

"Yo me debo a mi público y por eso estoy acá. Yo también quería venir, pero son temas que escapan de mis manos. No es que no haya querido venir. Me he tirado 10 horas de viaje en una van con toda mi gente", dijo la salsera.

"Yo no controlo el accionar de la gente. Yo no soy responsable de los actos de los demás. Yo estoy aquí en Ayacucho y no me estoy lavando las manos", agregó.

