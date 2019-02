Daniela Darcourt se disculpa con su público por el incidente con Salim Vera [VIDEO]

La cantante peruana de salsa, Daniela Darcourt , vivió un incómodo momento durante su última presentación en el Alternativo Music Fest, un concierto que juntaba a varios artistas de diferentes géneros musicales.

Resulta que la salsera tenía programada su presentación en un escenario compartido a las 10:00 pm. y su show debía durar hasta las 10:30 pm. y preceder a la presentación del grupo de rock Líbido de Salim Vera.

Sin embargo, la cantante llegó a al escenario a las 10:38 pm, según informó Inmortal producciones, la productora del evento. Este hecho generó reacciones violentas entre el público y del propio Salim Vera.

El cantante de Libido, visiblemente afectado por la tardanza de su compañera de escenario, empezó a golpear el piso con el parante de su micrófono, una reacción que muchos han considerado violenta e injustificada.

Debido a estos actor y a los ánimos alterados del público, la cantante optó por retirarse del escenario.

Mediante su cuenta de Instagram, la cantante se disculpó con su público y agradeció las muestras de apoyo que recibió luego del suceso. Además, mostró su rechazo a los "actos de odio, que alteren o perjudiquen mi integridad".

"Hago esta historia con mucha pena. Los que me conocen saben que no me gusta estar metida en este tipo de líos, pero me veo obligada a hacerlo", comenzó la cantante.

"Primero que nada le pido disculpas a toda la gente que asistió al concierto Alternativo, que me esperaba y que se quedó para verme. Muchísimas gracias por su cariño, por los mensajes que he recibido", agregó.

"Rechazo rotundamente cualquier acto de odio, que altere o perjudique mi integridad. Lastimosamente en el concierto empezaron a volar botellas o un par cayeron al escenario a la altura de mis pies y no pude continuar. Les pido mil disculpas a todos. De corazón. Lo único que hago es trabajar de la mejor manera y hacer lo mejor para ustedes", culminó el mensaje.

Según un comunicado de la productora, hasta el momento ningún representante de la cantante se ha comunicado con ellos para aclarar el motivo de la tardanza.

Se sabe que Darcourt acababa de llegar a Perú desde Miami, luego de participar en los Premios Lo Nuestro 2019.

