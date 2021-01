Daniela Darcourt en sus redes sociales se refirió a los rumores que señalan su posible ingreso a la nueva temporada del reality “Esto es Guerra: El Origen”.

En sus Stories de Instagram, la salsera respondió una serie de preguntas y respuestas de sus fans. Uno de ellos le preguntó sobre su posible participación en el reality de competencia de América Televisión.

“¿Vas a entrar a EEG?”, fue la pregunta de su seguidor. La intérprete de “Señor mentira” se grabó un video en el que contó que tuvo conversaciones con la producción de EEG, pero decidió no participar debido a que se cruzaba con algunos proyectos de su carrera musical.

“¡Falso! Me hubiera encantado, en algún momento lo conversé. Me hicieron la propuesta esta vez, pero tengo muchos planes, se me cruzaron con muchas cosas, y para dejar esa puerta abierta… esta vez no”, manifestó.

La pregunta de sus fans a Darcourt se da después de que su excompañera de Son Tentación, Yahaira Plasencia, haya sido presentada como el nuevo jale de EEG en su temporada 2021.

Como se recuerda, la última vez que Yahaira Plasencia pisó el set de “Esto es Guerra” fue en el 2020 cuando presentó su sencillo “Cobarde”. Ella estuvo como participante en el 2017, cuando Mathías Brivio y María Pía Copello conducían el reality.

