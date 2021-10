La cantante de salsa Daniela Darcourt salió al frente para aclarar y defender su decisión de mantener al bailarín Anthony Aranda como parte de su staff de bailarines de su próximo concierto. Aseguró que el ampay que protagonizó el bailarín pertenece a un “impasse” que pertenece a su vida personal.

Así lo señaló en una entrevista para el programa ‘Los trollers’ de radio La Zona. La intérprete aprovechó el momento para aclarar que no permitirá que nadie manche su próximo concierto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición el 12 y 13 de noviembre.

“Este show yo no lo he planeado ayer, mis bailarines no están desde ayer ni desde hace una semana; los tengo desde hace casi dos meses y medio ensayando, trabajando, montando coreografías para este espectáculo. No voy a permitir que (este show) se manche por algo que tiene que ver con la vida personal y privada de cada persona que trabaja en este momento que trabaja dentro de mi staff en este momento“, aseveró Daniela Darcourt.

“Anthony ha tenido un impasse bastante delicado del cual no pienso opinar, pero es parte de mi equipo hace ya un buen tiempo. Sí me ha generado cierto ruido el hecho de que la gente, allá pensado que esto fue una estrategia de marketing. Yo no mando a nadie a que salga en televisión, yo no mando a nadie a que lo ampayen. Yo no trabajo ni he trabajado con gente que haya tenido alguna especie de escándalo. Es un gran amigo, un gran profesional”, agregó fastidiada la cantante.

Pero eso no es todo. Darcourt aclaró que de la puerta para adentro le interesa que las personas que trabajan con ella cumplan con lo pactado. Y de la puerta para afuera “es su vida personal, su manera de ver las cosas y de actuar”, señaló la entrenadora del reality de canto ‘La voz Kids’.

VIDEO RECOMENDADO

La modelo y participante de “Reinas del Show”, Melissa Paredes, puso fin a su relación con su aún esposo el ‘gato‘ Cuba, tras la difusión de unas imágenes comprometedoras con su bailarín Anthony Aranda. Este hecho causó el asombro de la farándula local, debido a que esta pareja mostraba innumerables muestras de amor.