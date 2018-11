Daniela Darcourt asegura que no tiene "aires de diva" [FOTOS]

La cantante salsera Daniela Darcourt aseguró que no tiene aires de divas tras recibir críticas por no presentarse en un show en Ayacucho.

"De mi parte ya salí a aclarar las cosas, mi equipo de trabajo se hizo responsable por lo sucedido yo también me disculpé con el público. ¿Si tengo poses de diva? La gente que me conoce sabe que no tengo aires de diva, quién soy yo para creerme la superestrella", declaró la cantante.

Por otro lado, Daniela Darcourt pidió que no la comparen con su colega Yahaira Plasencia.

"Ambas iniciamos nuestras carreras de forma diferente. El hecho que me haya pasado este contratiempo con la gente de Ayacucho no quiere decir que sea igual, mejor o peor que la señorita en mención. Yo no quiero que me comparen con nadie. Ella no tiene vela en este entierro y cada una con sus cosas", agregó la ex vocalista de Son Tentación.

