Daniela Darcourt estuvo como invitada especial en “El Reventonazo de Verano” y se pronunció sobre la situación de Brunella Torpoco, cantante que anunció su retiro de la música luego que fuera víctima de extorsionadores.

“Danielita hermosa por dentro y por fuera, con ese talento que brilla. Has visto lo que está pasando con los artistas que se están retirando por culpa de los delincuentes”, consultó Mariella Zanetti a la salsera.

La salsera manifestó que entendía la postura de Brunella, pues en su momento ella también vivió momentos complicados en su carrera musical, pero según explicó, no son conocidos por el público.

“De hecho yo me he caracterizado por ser una persona muy honesta, a veces muy crudo, muy fría para muchas cosas, de hecho, parte de mi historia como artista, digamos que el 90% la gente no lo sabe y en su momento preferí que así sea. Justamente por cuidarse, por temor, por venderle el sueño a gente que no se preocupa por ti. Simplemente es una cuestión de llenar bolsillos, de ver un beneficio empresarial, no se preocupa por ti. Creo que eso es lo que le está pasando a Brunella”, respondió.

Tras ello, la intérprete de “Señor Mentira” recomendó a Torpoco que se tome este tiempo alejada de la escena musical para que recapacite y vuelva con más fuerza.

“Le he escrito, la he conocido. (¿Qué le dirías?) Que no se rinda y que aprenda a hacer sus cosas ella sola, que tome este momento de receso para liberarse, pero que recapacite un poco ella. Tomate el tiempo que sea necesario, la gente ya te sigue, la gente ya te quiere y vuelve con súper fuerza. Talento tiene, el Callao te apoya, la gente que está en el medio también te apoya, conmigo cuenta”, puntualizó.

