Tilsa Lozano discutió en vivo con Daniela Cilloniz y ella abandonó el set [VIDEO]

Tilsa Lozano y Daniela Cilloniz se enfrentaron durante la emisión en vivo del programa 'Amor de verano'. ¿Pero cómo empezó el tenso encuentro? Gino Pesaressi , también conductor del espacio de Latina, preguntó a la comentarista de espectáculos por qué se había distanciado de la ex 'Vengadora'.



“Para mí no es nada bacán verme en esta situación, hablar así de una dama, más así de una persona que ha sido muy querida por mí (…)", dijo Cilloniz al inicio de su intervención.



Luego agregó: "Tal vez no se han visto las cosas que pasaron entre cuatro paredes previamente, tal vez la manera en que Tilsa Lozano me sacó de su casa no fue la correcta; me dijo bastantes cosas hirientes por teléfono. Obviamente, estaba resentida. Mi gran error fue decir en televisión cosas que no debí decir nunca y creo que todos tenemos derecho a pedir disculpas”.

Enfrentamiento entre Tilsa Lozano y Daniela Cilloniz.

"SÉ COSAS HORRIBLES DE ELLA"



La conductora de 'Amor de verano', por su parte, refirió que a ella no le incomodó que su ex amiga se refiriera de ella en televisión. "Lo que me molestó fueron los términos y mentiras que dijo. Yo me quedé callada pese a saber cosas horribles de ella", señaló.

Cilloniz pidió que esclareciera sus declaraciones. “¡Daniela! ¿Acaso yo no sé con quién saliste?, ¿con quién no saliste?, ¿con quién te encamaste y quién era tu amante?”, agregó Tilsa Lozano.

Fue entonces que Cilloniz decidió abandonar el set de televisión en medio de la tensión, y al parecer el llanto.