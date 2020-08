El actor británico Daniel Radcliffe admitió que se refugió en el alcohol por miedo a enfrentar un posible fracaso en su carrera actoral, en una entrevista con el canal "Sky Arts", que fue publicado por el diario británico "Mirror"http://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/daniel-radcliffe-turned-up-drunk-3698473.

"No es una presión real, pero era una presión el vivir pensando… ¿Y si toda esa gente que dice que no voy a tener una carrera está en lo cierto? He salido beneficiado al dejar de tomar. No me hacía feliz como yo quería", reveló el actor.

Desde el fin de 'Harry Potter', el británico de 24 años de edad ha participado en cuatro cintas y en la elogiada miniserie 'A Young Doctor's Notebook', con lo que siente haberse librado de su personaje de Harry Potter, aunque confesó que está agradecido con el personaje.

“La gente ya no me dice Harry Potter, ahora me tratan por mi nombre, lo cual es muy lindo… Yo siempre le daré el crédito a Harry Potter por las oportunidades que he tenido. No sería una persona feliz si hubiese estado amargado esos 10 años de mi vida”, añadió Radcliffe.