Andrea Cordero, esposa del seleccionado Renato Tapia, compartió un emotivo homenaje a Daniel Peredo, a quien tuvo la oportunidad de conocer cuando estaba de viaje en Paracas.

La conocida bloguera contó detalladamente el episodio que vivió junto a su pequeña Niara, hija del seleccionado nacional, quien llamó cariñosamente al periodista el 'Señor del gol'.



"Niara Amelia con 2 años y 9 meses, iba y venía de una mesa que estaba como a 10 metros. En la mesa estaba un señor, 2 señoras y 2 niñas, me imaginaba que estaba jugando entre miradas con alguna de las niñas y no le tomé mucha atención, además porque estaba con mis lentes de medida antiguos. De pronto me dice en su español-holandés: 'Mami, quiero darle un chocolate al señor de la tele, el que dice goooool'. En ese momento ella tenía una bolsita amarilla con unos caramelos y chocolates que no suele invitar a nadie. Yo no entendía a qué se refería con 'el señor de la tele que dice gol'. Le pedí a mi mamá que se fijara quienes estaban en esa mesa y al instante me dijo que se trataba de Daniel Peredo y su familia", contó.



"Le dije a Niara que vaya y les pregunte si querían un chocolate o caramelo, se acercó 3 veces, pero casi al llegar se regresaba. (...) Le dije que mi hijita lo había reconocido como el 'Señor del gol' y que quería invitarles unos chocolates y caramelos. Daniel nos hizo una broma respecto al padrino de Niara y se me quitaron los nervios, esos que casi nunca siento pero me delataron por la cara roja y es que Daniel es un referente para mí", continuó.

El momento quedó inmortalizado en una fotografía donde la menor aparece junto al periodista deportivo, quien falleció de un paro cardiaco el pasado lunes luego de un partido de fútbol.

"Daniel, que había compartido un momento con Renato en una grabación unos días atrás, me preguntaba dónde estaba, le dije que ya en Holanda entrenando y que si le podía tomar una foto con Niara para mandársela, sin pensar que sería la única que podré mostrarle cuando sea grande. Con el 'Señor del gol', que pateó con su papá y 30 millones de peruanos más y le rompieron el arco a Ecuador en el Nacional. Con el mejor, maestro de maestros. Descansa en paz y prepara la garganta para Rusia", anotó la bloguera.

"Hice periodismo deportivo saliendo del colegio porque quería saber tanto como él (...) quería ser capaz de que mis relatos fueran los ojos del alma", escribió en su cuenta de Facebook.



