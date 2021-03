Daniel Lazo atraviesa un difícil momento familiar. A través de sus redes sociales, el cantante pidió ayuda para conseguir un ventilador mecánico para su padre Luis Lazo, quien lucha contra la COVID-19.

El cantante afirmó que el estado de salud de su progenitor es crítico. “Él está en Ayacucho y en este momento agoniza y mi familia agoniza con él. No salió de casa, se cuidó, tuvo miedo y trato de vivir una vida afín a este tiempo, pero aun así el bicho lo alcanzó y hoy lo está matando”, escribió en las primeras líneas.

El intérprete de “Ojos azules” y “No voy a pedirte nada” señaló que su padre se encuentra internado el hospital de Essalud de Huamanga, Ayacucho. Asimismo, Lazo afirmó que en dicha ciudad hay centros del Ministerio de Salud que sí cuentan con estos artefactos; sin embargo, no pueden ser prestados porque son de ‘distintos sistemas de salud’.

“Su cuerpo lastimado está en la cama 117 del hospital de EsSalud, donde SOLO EXISTEN 6 RESPIRADORES MECÁNICOS PARA UNA POBLACIÓN DE MÁS DE 200MIL PERSONAS, mientras que hay centros de salud del MINSA en esa misma ciudad que tienen respiradores SIN USAR, porque no cuentan con unidades especializadas. Estos ventiladores son la única diferencia entre vivir o morir y en un estado donde la salud no es igual para todos y se sectoriza de manera desigual, mi padre muere porque un sistema de salud no puede prestarle un ventilador al otro”, puntualizó.

Para Daniel Lazo, su pedido no es solo por su padre, sino también por todos los pacientes de COVID-19 que se encuentran atravesando una situación parecida a la de su padre.

“Es probable que él se vaya, como tantos se han ido, pero no me quiero quedar callado. No puedo hacerlo. No se trata solo del señor Luis Lazo. Se trata de que toda una nación está muriendo porque nuestra burocracia y nuestra poca empatía, nos está matando”, sentenció.

